Roazhon Fest Rennes
Roazhon Fest Rennes samedi 15 août 2026.
Rennes
Roazhon Fest
Canal Saint-Martin Rennes Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Viens chiller et profiter des animations aux Prairies Saint-Martin !
9h Ouverture du village
◾Marché de créateurs
◾Animations, spectacles
◾Jeux pour les plus jeunes et les plus grands
10h Concours
◾Concours de palets breton
◾Concours de pétanque
◾Boîte à trous
18h-23h Concerts
◾Des groupes locaux viendront animer la scène et vous faire danser sur les prairies créant une ambiance festive et chaleureuse jusqu’à la fin de la soirée.
Toute la journée
◾Foodtrucks
◾Buvettes
◾Offre de restauration variée et conviviale.
Inscriptions au concours de pétanque (15€) et concours de palets (10€) obligatoire
Accès
Les Prairies Saint-Martin sont situées à quelques minutes du centre-ville de Rennes et sont facilement accessibles
Métro ligne A arrêts Anatole France ou Sainte-Anne
Métro ligne B arrêt Jules Ferry
Bus ligne C1 arrêt Pierre Legrand
Bus lignes C2 et 12 arrêt Auberge de Jeunesse
Bus ligne C3 arrêt Les Prairies
Accès piéton et pistes cyclables directement reliés au site Pensez à privilégier l’accès en transport en commun ou piéton. .
Canal Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 32 28 14 55
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English :
L’événement Roazhon Fest Rennes a été mis à jour le 2026-05-20 par ADT 35 ADMIN
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