Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #3 La Maison du Jeu Vidéo Rennes Samedi 29 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre selon limite de jauge

Sessions de test et rencontre avec la création vidéoludique locale

Des sessions de tests animés directement par des créateurs et auteurs de jeux vidéo rennais. Ils offriront une perspective directe sur leurs choix de conception, leurs métiers et leurs parcours. Venez découvrir la création locale !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-29T18:00:00.000+02:00

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La Maison du Jeu Vidéo Rennes 2 rue du sous lieutenant yves berger Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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