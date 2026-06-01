Open Air Parc des Gayeulles – Têtes Brulées, Parc des Gayeulles, Rennes
Open Air Parc des Gayeulles – Têtes Brulées, Parc des Gayeulles, Rennes samedi 29 août 2026.
Open Air Parc des Gayeulles – Têtes Brulées Samedi 29 août, 14h00 Parc des Gayeulles Bretagne
Entrée libre gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00
Open Air – 14h à 22h
Parc des Gayeulles de Rennes
Têtes Brulées
Parc des Gayeulles 3 Rue du Patis Tatelin Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Bretagne Bretagne https://www.instagram.com/tetes.brulees.parties/
Open Air au Parc des Gayeulles de Rennes par Têtes Brulées
https://www.instagram.com/_justeleblanc_/
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