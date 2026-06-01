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Open Air Parc des Gayeulles – Têtes Brulées, Parc des Gayeulles, Rennes

Open Air Parc des Gayeulles – Têtes Brulées, Parc des Gayeulles, Rennes

Open Air Parc des Gayeulles – Têtes Brulées, Parc des Gayeulles, Rennes samedi 29 août 2026.

Lieu : Parc des Gayeulles

Adresse : 3 Rue du Patis Tatelin Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Bretagne

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif : Entrée libre gratuite

Open Air Parc des Gayeulles – Têtes Brulées Samedi 29 août, 14h00 Parc des Gayeulles Bretagne

Entrée libre gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Open Air – 14h à 22h
Parc des Gayeulles de Rennes
Têtes Brulées

Parc des Gayeulles 3 Rue du Patis Tatelin Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Bretagne Bretagne https://www.instagram.com/tetes.brulees.parties/
Open Air au Parc des Gayeulles de Rennes par Têtes Brulées

https://www.instagram.com/_justeleblanc_/

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