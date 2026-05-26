Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Open Air Parc des Gayeulles – Têtes Brulées Parc des Gayeulles Rennes

Open Air Parc des Gayeulles – Têtes Brulées Parc des Gayeulles Rennes

Open Air Parc des Gayeulles – Têtes Brulées Parc des Gayeulles Rennes samedi 29 août 2026.

Lieu : Parc des Gayeulles

Adresse : 3 Rue du Patis Tatelin Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Bretagne

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Open Air Parc des Gayeulles – Têtes Brulées Parc des Gayeulles Rennes Samedi 29 août, 14h00 Bretagne

Entrée libre gratuite

Open Air au Parc des Gayeulles de Rennes par Têtes Brulées

Open Air – 14h à 22h
Parc des Gayeulles de Rennes
Têtes Brulées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-29T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-29T22:00:00.000+02:00

3
 

Parc des Gayeulles 3 Rue du Patis Tatelin Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Bretagne


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Bretagne)