Open Air Parc des Gayeulles – Têtes Brulées Parc des Gayeulles Rennes Samedi 29 août, 14h00 Bretagne

Entrée libre gratuite

Open Air au Parc des Gayeulles de Rennes par Têtes Brulées

Open Air – 14h à 22h

Parc des Gayeulles de Rennes

Têtes Brulées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-29T22:00:00.000+02:00

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Parc des Gayeulles 3 Rue du Patis Tatelin Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Bretagne



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