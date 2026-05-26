Open Air Parc des Gayeulles – Têtes Brulées Parc des Gayeulles Rennes
Open Air Parc des Gayeulles – Têtes Brulées Parc des Gayeulles Rennes samedi 29 août 2026.
Open Air Parc des Gayeulles – Têtes Brulées Parc des Gayeulles Rennes Samedi 29 août, 14h00 Bretagne
Entrée libre gratuite
Open Air au Parc des Gayeulles de Rennes par Têtes Brulées
Open Air – 14h à 22h
Parc des Gayeulles de Rennes
Têtes Brulées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-29T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-29T22:00:00.000+02:00
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Parc des Gayeulles 3 Rue du Patis Tatelin Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Bretagne
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