Atelier bricolage Malicorne-sur-Sarthe
Atelier bricolage Malicorne-sur-Sarthe vendredi 17 avril 2026.
Atelier bricolage
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Animé par le service environnement de la Communauté de Communes du Val de Sarthe
6-10 ans
5 € par personne
Réservation obligatoire. .
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
English :
Organized by the environment department of the Communauté de Communes du Val de Sarthe
