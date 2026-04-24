Les animaux, Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne-sur-Sarthe, Malicorne-sur-Sarthe

Les animaux Samedi 23 mai, 17h00 Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

A partir des animaux en faïence réalisés dans les ateliers malicornais (fin 19e et 20e siècle) et présentés au musée, les élèves ont à leur tour créer leur bestiaire après s’être initiés à la manipulation d’argile.

Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne-sur-Sarthe 24 Rue Victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe, France Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire 0243480717 https://musee-faience.fr/ Le parcours muséographique amène le visiteur à parcourir des zones expliquant les étapes de fabrication d’une céramique et des scénettes où les œuvres sont classées par thématique. Il offre un espace d’exposition de plus de 2.000 m² dédié à la présentation d’œuvres emblématiques malicornaises.

Une collection :

– de grès utilitaires, de terres cuites et vernissées des manufactures de l’Union et du Sablon ;

– de grès artistiques ;

– de faïences allant du XVIIIe au XXIe siècle représentatives des ateliers ;

– de céramiques contemporaines ;

– d’outils de production ;

– quelques documents d’archives.

La classe, l’œuvre !

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