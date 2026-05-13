Découverte du musée et de l’argile, Musée de la faïence et de la céramique, Malicorne-sur-Sarthe

Découverte du musée et de l’argile Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la faïence et de la céramique Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Accès libre et gratuit aux collections et aux expositions : « De terre et de souffle, Sifflets en argile de Sarthe et d’Europe » et « Au bord de l’eau » avec le collectif Han-Di Moi Oui !

Atelier Barbotine en autonomie : une découverte de l’argile accessible à tous.

Musée de la faïence et de la céramique Rue Victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe, France Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire 0243480717 https://musee-faience.fr Le musée retrace l’histoire de la céramique à travers un fonds ancien de plus de 5 000 pièces et trois parcours thématiques (jeune public et famille, sensoriel et nature) qui s’adaptent à tous. En famille ou entre amis, amateur de céramique ou curieux des richesses du patrimoine local, chaque visiteur peut désormais vivre son expérience et créer ses souvenirs du musée.

Il met en avant un passé industriel en présentant de nombreuses céramiques utilitaires, en grès, terre cuite ou terre vernissée produites à Malicorne. Du Mans : D23, direction la Suze-sur-Sarthe / Malicorne-sur-Sarthe (30 min) De la Flèche : D12 / D18 direction Malicorne-sur-Sarthe (20 min) De Paris / Angers/ Nantes : Autoroute A11 sortie n°10 Sablé/La Flèche

Accès libre et gratuit aux collections et aux expositions : « De terre et de souffle, Sifflets en argile de Sarthe et d’Europe » et « Au bord de l’eau » avec le collectif Han-Di Moi Oui !

© Pascal Beltrami