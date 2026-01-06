Nuit européenne des musées

24 Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Nuit européenne des musées

Visiter un Musée en soirée est une expérience magique !

Musée et animations en accès libre de 18h à 22h. .

24 Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Museum Night

L’événement Nuit européenne des musées Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-06 par CDT72