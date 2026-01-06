Nuit européenne des musées Malicorne-sur-Sarthe
Nuit européenne des musées Malicorne-sur-Sarthe samedi 23 mai 2026.
24 Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
2026-05-23
Visiter un Musée en soirée est une expérience magique !
Musée et animations en accès libre de 18h à 22h. .
24 Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire
English :
European Museum Night
