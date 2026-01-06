Initiation au tournage Malicorne-sur-Sarthe
Initiation au tournage Malicorne-sur-Sarthe dimanche 7 juin 2026.
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-10-18 15:30:00
2026-06-07 2026-10-18
Session d’initiation au tournage d’une durée d’1h30 avec la céramiste Lou François-Eugène. Format d’1h30 idéal pour la découverte et les débutants.
A partir de 14 ans ados adultes. Tarif 30 € la séance (possibilité de garder 1 pièce qui sera cuite et émaillée) .
Réservation en amont au 02 43 48 07 17 ou à musee.malicorne@valleedelasarthe.fr. Règlement sur place auprès de la céramiste. .
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire
