Initiation au tournage Malicorne-sur-Sarthe

Session d’initiation au tournage d’une durée d’1h30 avec la céramiste Lou François-Eugène. Format d’1h30 idéal pour la découverte et les débutants.

A partir de 14 ans ados adultes. Tarif 30 € la séance (possibilité de garder 1 pièce qui sera cuite et émaillée) .

Réservation en amont au 02 43 48 07 17 ou à musee.malicorne@valleedelasarthe.fr. Règlement sur place auprès de la céramiste. .

