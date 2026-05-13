Animation/rencontre autour des sifflets et des instruments du CPFI-Musiques du Monde, Musée de la faïence et de la céramique, Malicorne-sur-Sarthe

Animation/rencontre autour des sifflets et des instruments du CPFI-Musiques du Monde Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la faïence et de la céramique Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Animation dans l’exposition « De terre et de souffle, Sifflets en argile de Sarthe et d’Europe » avec le CPFI Musiques du monde

Venez échanger et tester des sifflets avec les médiateurs du Centre du Patrimoine de la Facture instrumentale-CPFI Musiques du monde, basé au Mans.

De façon ludique et interactive, ils vous présenteront des sifflets et des instruments à vent issus de leur collection et provenant d’Europe, d’Afrique et d’Asie. Vous pourrez les manipuler vous-mêmes et découvrir leur utilisation dans des extraits vidéos.

Musée de la faïence et de la céramique Rue Victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe, France Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire 0243480717 https://musee-faience.fr [{« link »: « https://musee-faience.fr/expositions-2026/#top »}, {« link »: « https://www.cpfi-lemans.com/ »}] Le musée retrace l’histoire de la céramique à travers un fonds ancien de plus de 5 000 pièces et trois parcours thématiques (jeune public et famille, sensoriel et nature) qui s’adaptent à tous. En famille ou entre amis, amateur de céramique ou curieux des richesses du patrimoine local, chaque visiteur peut désormais vivre son expérience et créer ses souvenirs du musée.

Il met en avant un passé industriel en présentant de nombreuses céramiques utilitaires, en grès, terre cuite ou terre vernissée produites à Malicorne. Du Mans : D23, direction la Suze-sur-Sarthe / Malicorne-sur-Sarthe (30 min) De la Flèche : D12 / D18 direction Malicorne-sur-Sarthe (20 min) De Paris / Angers/ Nantes : Autoroute A11 sortie n°10 Sablé/La Flèche

Animation dans l’exposition « De terre et de souffle, Sifflets en argile de Sarthe et d’Europe » avec le CPFI Musiques du monde

© Alain Szczuczynski