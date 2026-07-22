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AGENDA · Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Atelier Broderie au Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

mercredi 22 juillet 2026 · Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Village Musée du Der
Ville
51290 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Département
Marne
Tarif
7.5 7.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Atelier Broderie au Village Musée du Der

Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Atelier Broderie accessible dès 7 ans au Village musée du Der, à 14h leTout public
Venez découvrir la broderie tous les jeudis de l’été au Village Musée du Der !
Atelier accessible dès 7 ans.   .

Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est +33 3 26 41 01 02 

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English : Atelier Broderie au Village Musée du Der

Embroidery Workshop for children ages 7 and up at the Der Museum Village, at 2:00 p.m. on

L’événement Atelier Broderie au Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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