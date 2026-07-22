Atelier Broderie au Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
mercredi 22 juillet 2026 · Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Informations pratiques
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Atelier Broderie au Village Musée du Der
Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Atelier Broderie accessible dès 7 ans au Village musée du Der, à 14h leTout public
Venez découvrir la broderie tous les jeudis de l’été au Village Musée du Der !
Atelier accessible dès 7 ans. .
Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est +33 3 26 41 01 02
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English : Atelier Broderie au Village Musée du Der
Embroidery Workshop for children ages 7 and up at the Der Museum Village, at 2:00 p.m. on
L’événement Atelier Broderie au Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne