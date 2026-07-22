Informations pratiques

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Atelier Broderie au Village Musée du Der

Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Atelier Broderie accessible dès 7 ans au Village musée du Der, à 14h leTout public

Venez découvrir la broderie tous les jeudis de l’été au Village Musée du Der !

Atelier accessible dès 7 ans. .

Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est +33 3 26 41 01 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Broderie au Village Musée du Der

Embroidery Workshop for children ages 7 and up at the Der Museum Village, at 2:00 p.m. on

L’événement Atelier Broderie au Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne