Granville

Atelier broderie punch needle

9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-06 15:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Viens t’initier ou te perfectionner au Punch Needle, cette méthode de broderie unique qui consiste à piquer le tissu avec une aiguille creuse à poinçonner. Le résultat est trop chou!!!

A partir de 6 ans. .

9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Atelier broderie punch needle

L’événement Atelier broderie punch needle Granville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer