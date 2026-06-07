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Atelier broderie sur photo ancienne Le 20 mille Nantes

Atelier broderie sur photo ancienne Le 20 mille Nantes

Atelier broderie sur photo ancienne Le 20 mille Nantes jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Le 20 mille

Adresse : 20 Bd Jules Verne

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:30

Tarif : 20 € (adhérents) / 25 € (non adhérents)

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 18:30 – 21:30
Gratuit : non 20 € (adhérents) / 25 € (non adhérents) Adulte, Etudiant, Senior 

Broderie sur photo ancienne avec Dominique !Envoyez votre photo afin que nous puissions l’imprimer sur un support adéquat.Le matériel de broderie est fourni ainsi qu’une boisson offerte.???? Inscriptions et tarifs

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300
https://optitscoins.fr/les-ateliers/broderie-sur-photo-ancienne


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