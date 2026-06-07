Atelier broderie sur photo ancienne Le 20 mille Nantes
Atelier broderie sur photo ancienne Le 20 mille Nantes jeudi 18 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 18:30 – 21:30
Gratuit : non 20 € (adhérents) / 25 € (non adhérents) Adulte, Etudiant, Senior
Broderie sur photo ancienne avec Dominique !Envoyez votre photo afin que nous puissions l’imprimer sur un support adéquat.Le matériel de broderie est fourni ainsi qu’une boisson offerte.???? Inscriptions et tarifs
Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300
https://optitscoins.fr/les-ateliers/broderie-sur-photo-ancienne
Afficher la carte du lieu Le 20 mille et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Jogging culturel : déviations urbaines avec François Morellet, Musée d’arts de Nantes, Nantes 7 juin 2026
- Ceili Fest Deiz, Salle de Variétés Bonne Garde, Nantes 7 juin 2026
- Le Cabaret rouge – Cie Rouge Delta, Aux Petits Joueurs – Bistrot, Nantes 7 juin 2026
- EVA et le Trio CHINAR, Eglise Saint-Clair, Nantes 7 juin 2026
- Exposition « L’agroalimentaire, une empreinte nantaise » Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes 8 juin 2026