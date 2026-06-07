Atelier broderie sur photo ancienne Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 18:30 – 21:30

Gratuit : non 20 € (adhérents) / 25 € (non adhérents) Adulte, Etudiant, Senior

Broderie sur photo ancienne avec Dominique !Envoyez votre photo afin que nous puissions l’imprimer sur un support adéquat.Le matériel de broderie est fourni ainsi qu’une boisson offerte.???? Inscriptions et tarifs

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

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