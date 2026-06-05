Tulle

Atelier broderie

1 Place du Docteur Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Atelier Broderie

Les 23/07 et 06/08 avril de 14h à 16h

Animé par Claire Stenta

Initiez-vous à la broderie aux côtés de Claire Stenta, artiste brodeuse et dessinatrice au fil. Ces deux rendez-vous autour du fil et de la broderie sont destinés aux curieux débutants souhaitant se lancer, brodeurs plus aguerris désireux d’enrichir leur pratique grâce à l’approche singulière que propose Claire Stenta.

*Durée 2h

*Tarif 5€ par personne / Gratuit avec le Pass Cité (Rdv à l’accueil de la Cité pour la billetterie)

*Public Ateliers tout public, adulte et/ou enfants à partir de 6 ans. .

1 Place du Docteur Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com

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English : Atelier broderie

L’événement Atelier broderie Tulle a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze