Atelier broderie Tulle
Atelier broderie Tulle jeudi 23 juillet 2026.
Tulle
Atelier broderie
1 Place du Docteur Maschat Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-08-06 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Atelier Broderie
Les 23/07 et 06/08 avril de 14h à 16h
Animé par Claire Stenta
Initiez-vous à la broderie aux côtés de Claire Stenta, artiste brodeuse et dessinatrice au fil. Ces deux rendez-vous autour du fil et de la broderie sont destinés aux curieux débutants souhaitant se lancer, brodeurs plus aguerris désireux d’enrichir leur pratique grâce à l’approche singulière que propose Claire Stenta.
*Durée 2h
*Tarif 5€ par personne / Gratuit avec le Pass Cité (Rdv à l’accueil de la Cité pour la billetterie)
*Public Ateliers tout public, adulte et/ou enfants à partir de 6 ans. .
1 Place du Docteur Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier broderie
L’événement Atelier broderie Tulle a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
À voir aussi à Tulle (Corrèze)
- Quand le jazz fait vibrer la mémoire et la liberté Tulle 5 juin 2026
- Café O Soleil Concert Crocozik 1 avenue Henri de Bournazel Tulle 5 juin 2026
- 1ère Marche des Fiertés Place Mgr Berteaud Tulle 6 juin 2026
- Visite guidée Circuit de la Mémoire Tulle 6 juin 2026
- Café o Soleil Concert Enloc Café O Soleil Tulle 6 juin 2026