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Atelier ça cloche Place Sainte-Croix Loudun

Atelier ça cloche Place Sainte-Croix Loudun

Atelier ça cloche Place Sainte-Croix Loudun samedi 12 septembre 2026.

Lieu
Place Sainte-Croix
Adresse
Collégiale Sainte-Croix
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif
2 2 Tarif réduit

Loudun

Atelier ça cloche

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Création de cloches avec des matériaux de récupération   .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00 

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English : Atelier ça cloche

L’événement Atelier ça cloche Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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