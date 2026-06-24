Atelier famille Illumine ton oeuvre Place Sainte-Croix Loudun
Atelier famille Illumine ton oeuvre Place Sainte-Croix Loudun vendredi 31 juillet 2026.
Loudun
Atelier famille Illumine ton oeuvre
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Œuvre réalisée en 2D avec ajout de lumière .
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00
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English : Atelier famille Illumine ton oeuvre
L’événement Atelier famille Illumine ton oeuvre Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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