L’invitation des vignerons du Pays Loudunais rue de la Tour Loudun

Informations pratiques

Loudun

L’invitation des vignerons du Pays Loudunais

rue de la Tour La Tour Carrée Loudun Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Les vignerons proposeront un moment privilégié et parleront de leur travail, leur terroir, leur savoir-faire, le lieu permettra d’accueillir au mieux les vignerons mais également les visiteurs.

19h30 animation musicale Les Franglais

Pierre Chevré (guitare/chant) et Pascal Cochard (percussions/chœurs) vous invitent à découvrir Les Franglais, un duo acoustique revisitant avec élégance des reprises en anglais, français et espagnol.

Dans une ambiance intimiste et feutrée, les deux musiciens séduisent par leur complicité, leur expérience de scène et la finesse de leurs interprétations.

restauration sur place, possibilité de monter à la Tour jusqu’à 21h30 .

rue de la Tour La Tour Carrée Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

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English : L’invitation des vignerons du Pays Loudunais

L’événement L’invitation des vignerons du Pays Loudunais Loudun a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais