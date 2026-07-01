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Concert de Oak Veins Acoustic Rue du Collège Loudun

vendredi 7 août 2026 · Rue du Collège · Loudun

Concert de Oak Veins Acoustic Rue du Collège Loudun

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue du Collège
Adresse
Café Partagé
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif

Loudun

Concert de Oak Veins Acoustic

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

L’arbre d’Oak Veins prend racine dans la spiritualité du blues, grandit dans la puissance du rock pour étendre sa cime dans la complexité du heavy.   .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71 

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English : Concert de Oak Veins Acoustic

L’événement Concert de Oak Veins Acoustic Loudun a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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