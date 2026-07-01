Concert de Oak Veins Acoustic Rue du Collège Loudun

Informations pratiques

Loudun

Concert de Oak Veins Acoustic

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’arbre d’Oak Veins prend racine dans la spiritualité du blues, grandit dans la puissance du rock pour étendre sa cime dans la complexité du heavy. .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Oak Veins Acoustic

L’événement Concert de Oak Veins Acoustic Loudun a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais