Atelier cabinet de curiosités Rue de l’Église Cuisery
Atelier cabinet de curiosités Rue de l’Église Cuisery vendredi 17 juillet 2026.
Cuisery
Atelier cabinet de curiosités
Rue de l’Église Parc du Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-31 15:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31
Après une visite du cabinet de curiosités du Centre Eden, venez créer vous même votre propre tableau de curiosités. À partir d’éléments naturels, chacun sera invité à observer, sélectionner et transformer ces trésors pour composer une collection unique.
Entre science, imagination et esthétique, les objets assemblés formeront un tableau étrange, singulier et fabuleusement curieux. Un atelier créatif qui invite à regarder la nature autrement et à explorer l’art de la mise en collection.
À partir de 8 ans. .
Rue de l’Église Parc du Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Atelier cabinet de curiosités
L’événement Atelier cabinet de curiosités Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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