Cuisery

Atelier cabinet de curiosités

Rue de l’Église Parc du Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-31 15:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31

Après une visite du cabinet de curiosités du Centre Eden, venez créer vous même votre propre tableau de curiosités. À partir d’éléments naturels, chacun sera invité à observer, sélectionner et transformer ces trésors pour composer une collection unique.

Entre science, imagination et esthétique, les objets assemblés formeront un tableau étrange, singulier et fabuleusement curieux. Un atelier créatif qui invite à regarder la nature autrement et à explorer l’art de la mise en collection.

À partir de 8 ans. .

Rue de l’Église Parc du Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Atelier cabinet de curiosités

L’événement Atelier cabinet de curiosités Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN