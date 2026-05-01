Alençon

Atelier cacaophonique

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:30:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

L’artiste sonore et cuisinier aventurier Alexis Malbert vous invite à un atelier de création de disques phonographiques en chocolat ! Une machine unique conçue par l’artiste vous dévoile les incroyables secrets des origines du vinyle et de l’enregistrement sonore. Le cacao devient ici matière audio. Une expérience ludique pour éveiller les sens, à écouter et déguster… Chacun enregistre sa propre voix dans un disque en chocolat et se régale les papilles, le tout dans la bonne odeur et la bonne humeur !

3 séances d’1h30

Sur réservation ici ou au 02 33 82 46 00

Le 23/05/2026 à 10h30

Tout public dès 8 ans

Médiathèque Aveline

Le 23/05/2026 à 13h30

Tout public dès 8 ans

Médiathèque Aveline

Le 23/05/2026 à 15h30

Tout public dès 8 ans

Médiathèque Aveline .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00

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English : Atelier cacaophonique

L’événement Atelier cacaophonique Alençon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON