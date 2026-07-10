Informations pratiques

Wangenbourg-Engenthal

Atelier café-femmes

20a route de Dabo Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-21

L’Atelier Café-Femmes une bulle de douceur, rien que pour nous

Parce que nos vies filent à cent à l’heure, il est parfois essentiel de s’offrir un moment pour soi. L’Atelier Café-Femmes, imaginé par Véraine Les Petites Bricoles de Vé, est un espace chaleureux où les femmes de tous âges et de tous horizons peuvent se retrouver, échanger, rire et créer, sans jugement.

Chaque rencontre est une invitation à partager un café, un thé ou une boisson fraîche dans une ambiance conviviale, tout en réalisant une création artisanale unique. Aucun niveau n’est requis l’objectif est simplement de prendre du plaisir, de libérer sa créativité et de repartir avec une réalisation faite de ses propres mains.

Informations pratiques

Quand ? Tous les vendredis à 20 h.

Où ? À L’Atelier Café Les Petites Bricoles de Vé, 20A Route de Dabo, 67710 Dangenbourg.

Tarif Entre 20 € et 40 €, selon l’activité proposée. Le prix comprend le matériel ainsi qu’une boisson.

Réservation obligatoire Les places étant limitées, un acompte de 30 % est demandé lors de la réservation.

Contact Véraine 06 11 02 44 88.

Réseaux sociaux Retrouvez Les Petites Bricoles de Vé sur Instagram, Facebook et TikTok @lespetitesbricolesdeve.

Offrez-vous cette parenthèse créative, rencontrez de nouvelles personnes et prenez enfin le temps de vous accorder une pause bien méritée. Un rendez-vous placé sous le signe du partage, de la créativité et de la bienveillance. .

20a route de Dabo Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 02 44 88

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English :

L’événement Atelier café-femmes Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble