Marcillac-la-Croisille

Atelier Café/Livres

Marcillac-la-Croisille Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 10:00:00

fin : 2026-11-30 11:30:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-27 2026-08-31 2026-09-28 2026-10-26 2026-11-30

A la médiathèque municipale de Marcillac-la-Croisille

Envie de partager ses impressions de lecture, échanger, discuter autour d’un livre ou d’un café ?

Gratuit

Chaque dernier lundi de chaque mois de 10h à 11h30

Inscriptions 07 87 29 39 93 ou mediathequemarcillac19@orange.fr .

Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 29 39 93 mediathequemarcillac19@orange.fr

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English : Atelier Café/Livres

L’événement Atelier Café/Livres Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières