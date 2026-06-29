Atelier Café/Livres Marcillac-la-Croisille
Atelier Café/Livres Marcillac-la-Croisille lundi 29 juin 2026.
Marcillac-la-Croisille
Atelier Café/Livres
Marcillac-la-Croisille Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 10:00:00
fin : 2026-11-30 11:30:00
Date(s) :
2026-06-29 2026-07-27 2026-08-31 2026-09-28 2026-10-26 2026-11-30
A la médiathèque municipale de Marcillac-la-Croisille
Envie de partager ses impressions de lecture, échanger, discuter autour d’un livre ou d’un café ?
Gratuit
Chaque dernier lundi de chaque mois de 10h à 11h30
Inscriptions 07 87 29 39 93 ou mediathequemarcillac19@orange.fr .
Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 29 39 93 mediathequemarcillac19@orange.fr
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English : Atelier Café/Livres
L’événement Atelier Café/Livres Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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