Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Atelier Calligraphie

105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-15 17:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Atelier Calligraphie par Franck Armand

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105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com

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English :

Calligraphy Workshop by Franck Armand

L’événement Atelier Calligraphie Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme