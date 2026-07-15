Week-end Réalité Virtuelle L »artsolite Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Week-end Réalité Virtuelle

L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Venez découvrir des œuvres de cinéma en réalité virtuelle !

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L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com

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English :

Come discover movies in virtual reality!

L’événement Week-end Réalité Virtuelle Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Vercors Drôme