UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-en-Royans

Mercredi sur place Rag’n’Swing Place du Sert Saint-Jean-en-Royans

mercredi 12 août 2026 · Place du Sert · Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Place du Sert
Adresse
PLACE DU SERT
Ville
26190 Saint-Jean-en-Royans
Département
Drôme
Tarif

Saint-Jean-en-Royans

Mercredi sur place Rag’n’Swing

Place du Sert PLACE DU SERT Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :
2026-08-12

La Caravane du Swing Rag’n’Swing Swing jazz
  .

Place du Sert PLACE DU SERT Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 75 99  accueil@mairiesaintjeanenroyans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Swing Caravan Rag’n’Swing Swing Jazz

L’événement Mercredi sur place Rag’n’Swing Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme

À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)