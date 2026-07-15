Mercredi sur place Rag’n’Swing Place du Sert Saint-Jean-en-Royans
mercredi 12 août 2026 · Place du Sert · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Mercredi sur place Rag’n’Swing
Place du Sert PLACE DU SERT Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
La Caravane du Swing Rag’n’Swing Swing jazz
.
Place du Sert PLACE DU SERT Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 75 99 accueil@mairiesaintjeanenroyans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Swing Caravan Rag’n’Swing Swing Jazz
L’événement Mercredi sur place Rag’n’Swing Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)
- Fête du 14 juillet Saint-Jean-en-Royans 15 juillet 2026
- Chantier participatif cour du centre social Centre social La Paz Saint-Jean-en-Royans 16 juillet 2026
- Atelier cartes pop-up La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans 16 juillet 2026
- Lecture et dédicace La Bouillotte, côté clairière Saint-Jean-en-Royans 16 juillet 2026
- Mini concert Shaker Holy Bones L »artsolite Saint-Jean-en-Royans 16 juillet 2026