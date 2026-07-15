Repas, musique et jeux en plein air La Bouillotte côté tanière Saint-Jean-en-Royans
vendredi 7 août 2026 · La Bouillotte côté tanière · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Repas, musique et jeux en plein air
La Bouillotte côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Tout le monde dehors ! À partir de 18h, La Bouillotte et ses partenaires investissent la rue, devenue piétonne pour l’occasion. Au programme, jeux, musique, et bonnes choses à boire et à manger !
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La Bouillotte côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 05 75 alabouillotte@gmail.com
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English :
Everyone, come on out! Starting at 6 p.m., La Bouillotte and its partners will take over the street, which will be closed to traffic for the occasion. The program includes games, music, and plenty of good food and drinks!
L’événement Repas, musique et jeux en plein air Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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