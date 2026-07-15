Atelier médiation Suminagashi Inspiratiopns Japon L’artsolite Saint-Jean-en-Royans
mercredi 22 juillet 2026 · L'artsolite · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Atelier médiation Suminagashi Inspiratiopns Japon
L’artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez découvrir l’ancêtre du marbling lors de l’atelier médiation du Suminagashi !
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L’artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com
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English :
Come discover the art of marbling at the Suminagashi workshop!
L’événement Atelier médiation Suminagashi Inspiratiopns Japon Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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