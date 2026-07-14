Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Concert Cash Misère L »artsolite

105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Deux musiciens acoustiques prêtent leur souffle à des textes ciselés avec malice, nés d’imaginations délicieusement détraquées.

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105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com

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English :

Two acoustic musicians take a deep breath as they perform their cleverly crafted lyrics, born of delightfully twisted imaginations.

L’événement Concert Cash Misère L »artsolite Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme