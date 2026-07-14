Concert Cash Misère L »artsolite Saint-Jean-en-Royans
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Concert Cash Misère L »artsolite
105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Deux musiciens acoustiques prêtent leur souffle à des textes ciselés avec malice, nés d’imaginations délicieusement détraquées.
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105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com
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English :
Two acoustic musicians take a deep breath as they perform their cleverly crafted lyrics, born of delightfully twisted imaginations.
L’événement Concert Cash Misère L »artsolite Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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