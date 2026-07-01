Concert Casse-Noisette le curé de Cucugnan rue des Ecoles Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Concert Casse-Noisette le curé de Cucugnan

rue des Ecoles Centre social La Paz Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Conte musical avec l’Ensemble TETRAKTYS, dans le cadre du festival des Chapelles Royans-Vercors qui se déroulera du 14 au 30 juillet 2026 sur le thème de plus belle l’Europe

Entrée libre !

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rue des Ecoles Centre social La Paz Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesyeuxfertiles.secretariat@gmail.com

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English :

A musical tale featuring the TETRAKTYS Ensemble, as part of the Chapelles Royans-Vercors Festival, which will take place from July 14 to 30, 2026, with the theme: “A More Beautiful Europe”

Free admission!

L’événement Concert Casse-Noisette le curé de Cucugnan Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme