Concert Casse-Noisette le curé de Cucugnan rue des Ecoles Saint-Jean-en-Royans
mercredi 22 juillet 2026 · rue des Ecoles · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Concert Casse-Noisette le curé de Cucugnan
rue des Ecoles Centre social La Paz Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Conte musical avec l’Ensemble TETRAKTYS, dans le cadre du festival des Chapelles Royans-Vercors qui se déroulera du 14 au 30 juillet 2026 sur le thème de plus belle l’Europe
Entrée libre !
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rue des Ecoles Centre social La Paz Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesyeuxfertiles.secretariat@gmail.com
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English :
A musical tale featuring the TETRAKTYS Ensemble, as part of the Chapelles Royans-Vercors Festival, which will take place from July 14 to 30, 2026, with the theme: “A More Beautiful Europe”
Free admission!
L’événement Concert Casse-Noisette le curé de Cucugnan Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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