Cinéma court métrage en plein air L’artsolite Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Cinéma court métrage en plein air

L’artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

NATURE ET ANIMATION A L’HONNEUR !



Une soirée de court-métrages autour du thème de la nature une soirée familiale accessible aux plus jeunes !

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L’artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com

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English :

NATURE AND ACTIVITIES TAKE CENTER STAGE!

An evening of short films centered on the theme of nature: a family-friendly event suitable for even the youngest children!

L’événement Cinéma court métrage en plein air Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme