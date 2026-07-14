Cinéma court métrage en plein air L’artsolite Saint-Jean-en-Royans
jeudi 6 août 2026 · L'artsolite · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Cinéma court métrage en plein air
L’artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
NATURE ET ANIMATION A L’HONNEUR !
Une soirée de court-métrages autour du thème de la nature une soirée familiale accessible aux plus jeunes !
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L’artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com
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English :
NATURE AND ACTIVITIES TAKE CENTER STAGE!
An evening of short films centered on the theme of nature: a family-friendly event suitable for even the youngest children!
L’événement Cinéma court métrage en plein air Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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