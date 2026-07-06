Ciné plein air Nature et animation à l’honneur L’artsolite Saint-Jean-en-Royans
jeudi 6 août 2026 · L'artsolite · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Ciné plein air Nature et animation à l’honneur
L’artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
En partenariat avec l’association L’équipée qui chaque année propose le Festival d’un jour, L’artsolite a choisi cette année de vous proposer une soirée de court-métrages autour du thème de la nature une soirée familiale accessible aux plus jeunes !
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L’artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com
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English :
In partnership with the association L’Équipe, which organizes the one-day festival every year, L’artsolite has chosen to offer you an evening of short films centered on the theme of nature: a family-friendly event suitable for even the youngest children!
L’événement Ciné plein air Nature et animation à l’honneur Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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