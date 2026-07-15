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AGENDA · Saint-Jean-en-Royans

Conférence Japon, l’équilibre impossible Franck Armand L »artsolite Saint-Jean-en-Royans

samedi 1 août 2026 · L''artsolite · Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
L''artsolite
Adresse
105 impasse des Tisserands
Ville
26190 Saint-Jean-en-Royans
Département
Drôme
Tarif

Saint-Jean-en-Royans

Conférence Japon, l’équilibre impossible Franck Armand

L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Nous vous proposons une conférence pour voyager à travers l’histoire du Japon et de ses pratiques artistiques et socio-culturelles.
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L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79  bienvenue@lartsolite.com

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English :

We invite you to a lecture that will take you on a journey through the history of Japan and its artistic and sociocultural traditions.

L’événement Conférence Japon, l’équilibre impossible Franck Armand Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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