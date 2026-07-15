Conférence Japon, l’équilibre impossible Franck Armand L »artsolite Saint-Jean-en-Royans
samedi 1 août 2026 · L''artsolite · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Conférence Japon, l’équilibre impossible Franck Armand
L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Nous vous proposons une conférence pour voyager à travers l’histoire du Japon et de ses pratiques artistiques et socio-culturelles.
.
L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We invite you to a lecture that will take you on a journey through the history of Japan and its artistic and sociocultural traditions.
L’événement Conférence Japon, l’équilibre impossible Franck Armand Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)
- Fête du 14 juillet Saint-Jean-en-Royans 15 juillet 2026
- Chantier participatif cour du centre social Centre social La Paz Saint-Jean-en-Royans 16 juillet 2026
- Atelier cartes pop-up La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans 16 juillet 2026
- Lecture et dédicace La Bouillotte, côté clairière Saint-Jean-en-Royans 16 juillet 2026
- Mini concert Shaker Holy Bones L »artsolite Saint-Jean-en-Royans 16 juillet 2026