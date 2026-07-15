Conférence Japon, l’équilibre impossible Franck Armand L »artsolite Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Conférence Japon, l’équilibre impossible Franck Armand

L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Nous vous proposons une conférence pour voyager à travers l’histoire du Japon et de ses pratiques artistiques et socio-culturelles.

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L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com

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English :

We invite you to a lecture that will take you on a journey through the history of Japan and its artistic and sociocultural traditions.

L’événement Conférence Japon, l’équilibre impossible Franck Armand Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme