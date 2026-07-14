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AGENDA · Saint-Jean-en-Royans

Atelier de médiation de sérigraphie L’Artsolite Saint-Jean-en-Royans

mercredi 29 juillet 2026 · L'Artsolite · Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
L'Artsolite
Adresse
105 impasse des Tisserands
Ville
26190 Saint-Jean-en-Royans
Département
Drôme
Tarif
10 10 10

Saint-Jean-en-Royans

Atelier de médiation de sérigraphie

L’Artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Venez découvrir la sérigraphie lors de cet atelier sur le thème de l’exposition « La vie en rose » !
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L’Artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79  bienvenue@lartsolite.com

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English :

Come discover screen printing at this workshop inspired by the « La vie en rose » exhibition!

L’événement Atelier de médiation de sérigraphie Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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