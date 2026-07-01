Mercredi sur place Collectif Evolves Place de la Liberté Saint-Jean-en-Royans

mercredi 29 juillet 2026 · Place de la Liberté · Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Mercredi sur place Collectif Evolves

Place de la Liberté PLACE DE LA LIBERTÉ Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Je suis Collectif Evolves Danse contemporaine et hip hop (tout public)

.

Place de la Liberté PLACE DE LA LIBERTÉ Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 75 99 accueil@mairiesaintjeanenroyans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

I Am Evolves Collective Contemporary Dance and Hip Hop (for all ages)

L’événement Mercredi sur place Collectif Evolves Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme