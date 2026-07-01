UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-en-Royans

Chantier participatif cour du centre social Centre social La Paz Saint-Jean-en-Royans

jeudi 16 juillet 2026 · Centre social La Paz · Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Centre social La Paz
Adresse
2 place de la Fraternité
Ville
26190 Saint-Jean-en-Royans
Département
Drôme
Tarif

Saint-Jean-en-Royans

Chantier participatif cour du centre social

Centre social La Paz 2 place de la Fraternité Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-17 17:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Venez construire la nouvelle cour du centre social !
  .

Centre social La Paz 2 place de la Fraternité Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 76 55  contact@cslapaz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come help build the new playground at the community center!

L’événement Chantier participatif cour du centre social Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Vercors Drôme

À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)