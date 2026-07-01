Chantier participatif cour du centre social Centre social La Paz Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Chantier participatif cour du centre social

Centre social La Paz 2 place de la Fraternité Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-17 17:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez construire la nouvelle cour du centre social !

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Centre social La Paz 2 place de la Fraternité Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 76 55 contact@cslapaz.fr

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English :

Come help build the new playground at the community center!

L’événement Chantier participatif cour du centre social Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Vercors Drôme