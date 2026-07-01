Initiation au jeu de rôle La Bouillotte côté tanière Saint-Jean-en-Royans
vendredi 31 juillet 2026 · La Bouillotte côté tanière · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Initiation au jeu de rôle
La Bouillotte côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 00:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Découvrez le jeu de rôle en plus de la soirée jeux ! Sur réservation.
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La Bouillotte côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 05 75 alabouillotte@gmail.com
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English :
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L’événement Initiation au jeu de rôle Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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