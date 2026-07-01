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Initiation au jeu de rôle La Bouillotte côté tanière Saint-Jean-en-Royans

vendredi 31 juillet 2026 · La Bouillotte côté tanière · Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Bouillotte côté tanière
Adresse
23 rue Jean Jaurès
Ville
26190 Saint-Jean-en-Royans
Département
Drôme
Tarif

Saint-Jean-en-Royans

Initiation au jeu de rôle

La Bouillotte côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Découvrez le jeu de rôle en plus de la soirée jeux ! Sur réservation.
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La Bouillotte côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 05 75  alabouillotte@gmail.com

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English :

Discover role-playing games in addition to game night! Reservations required.

L’événement Initiation au jeu de rôle Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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