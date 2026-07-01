Initiation au jeu de rôle La Bouillotte côté tanière Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Initiation au jeu de rôle

La Bouillotte côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Découvrez le jeu de rôle en plus de la soirée jeux ! Sur réservation.

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La Bouillotte côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 05 75 alabouillotte@gmail.com

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English :

Discover role-playing games in addition to game night! Reservations required.

L’événement Initiation au jeu de rôle Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme