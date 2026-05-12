Descartes

Atelier Carnet de voyage

21 Rue Descartes Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12

René Descartes a parcouru l’Europe entière, de la Hollande à l’Italie, en passant par la Suède. Durant cet atelier, les enfants de 7 à 12 ans se glisseront dans sa peau pour découvrir les secrets du musée et réaliser un carnet de ses voyages.

René Descartes a parcouru l’Europe entière, de la Hollande à l’Italie, en passant par la Suède. Durant cet atelier, les enfants de 7 à 12 ans se glisseront dans sa peau pour découvrir les secrets du musée et réaliser un carnet de ses voyages. .

21 Rue Descartes Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 42 00 musee@ville-descartes.fr

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English :

René Descartes traveled all over Europe, from Holland to Italy and Sweden. During this workshop, children aged 7 to 12 will slip into his shoes to discover the secrets of the museum and create a notebook of his travels.

L’événement Atelier Carnet de voyage Descartes a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire