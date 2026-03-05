Nuit européenne des musées

21 Rue Descartes Descartes Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

2026-05-23

Pour la Nuit Européenne des musées, l’Espace Muséal ouvre grand ses portes pour une soirée unique. Les visiteurs sont invités à vivre une aventure inédite visiter le musée à la lueur d’une lampe torche ou de leur portable pour découvrir ou redécouvrir les musées.

Visite libre.

21 Rue Descartes Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 82 81 musee@ville-descartes.fr

For European Museum Night, Espace Muséal opens its doors for a unique evening. Visitors are invited to take part in a unique adventure: visit the museum by the light of a torch or their cell phone to discover or rediscover the museums.

Free admission.

L'événement Nuit européenne des musées Descartes a été mis à jour le 2026-03-05