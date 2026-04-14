Visite de l’Espace Muséal à la lampe torche, Musée Descartes, Descartes

Visite de l’Espace Muséal à la lampe torche Samedi 23 mai, 19h00 Musée Descartes Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Pour la Nuit Européenne des musées, l’Espace Muséal ouvre grand ses portes pour une soirée unique. Les visiteurs sont invités à vivre une aventure inédite : visiter le musée à la lueur d’une lampe torche ou de leur portable pour découvrir ou redécouvrir les musées.

Musée Descartes 29 Rue Descartes, 37160 Descartes, France Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247597919 https://www.ville-descartes.fr Exposition simple, claire et accueillante intégralement consacrée à l’illustre père de philosophie moderne. Buste de René Descartes donné en 1802 par le Ministre de l’Intérieur pour la nouvelle dénomination de la ville : La Haye-Descartes. Quelques livres anciens de René Descartes. Parking Blaise Pascal (60 places)

Parking PMR

Parking Vélos

Pour la Nuit Européenne des musées, l’Espace Muséal ouvre grand ses portes pour une soirée unique. Les visiteurs sont invités à vivre une aventure inédite : visiter le musée à la lueur d’une lampe ou…