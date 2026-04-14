Rendez-vous aux jardins à la Micro-Folie de Descartes !, Jardins de l’Espace Muséal de Descartes, Descartes

Rendez-vous aux jardins à la Micro-Folie de Descartes ! 5 et 6 juin Jardins de l’Espace Muséal de Descartes Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Les Rendez-vous aux Jardins à l’Espace Muséal invitent petits et grands à une exploration ludique et pédagogique des deux jardins de l’Espace Muséal ! Des activités comme un atelier de plantation vous attendent. Une occasion unique de (re)découvrir et de profiter des jardins. (Atelier enfant « Bonhomme en herbe » le samedi 06 juin de 16h à 17h. Gratuit.)

Le Musée numérique Micro-Folie de Descartes propose également la diffusion d’une sélection d’œuvres d’art en lien avec les jardins.

Micro-Folie est un dispositif culturel porté par le Ministère de la Culture et cordonné par la Villette. Entièrement gratuite, la Micro-Folie de Descartes est ouverte à tous les publics : familles, scolaires, associations, touristes, groupes, etc. Le Musée numérique est composé de milliers d’œuvres qui défilent sur un grand écran, la tablette devant le visiteur permettant de les découvrir en détails. Il est complété par un espace de Réalité Virtuelle qui propose une sélection de contenus immersifs à 360°. Une galerie ludique, interactive et évolutive pour voyager à travers l’art et son histoire.

Jardins de l’Espace Muséal de Descartes 21 rue Descartes 37160 Descartes Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Les Rendez-vous aux Jardins à l’Espace Muséal invitent petits et grands à une exploration ludique et pédagogique des deux jardins de l’Espace Muséal ! Des activités comme un atelier de plantation Une…

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