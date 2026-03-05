Spectacle jeune public Petit papier deviendra grand

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 15:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Spectacle interprété par La Compagnie Les chats Pitres.

Spectacle interprété par La Compagnie Les chats Pitres. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 bibliotheque@ville-descartes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Performed by Compagnie Les chats Pitres.

L’événement Spectacle jeune public Petit papier deviendra grand Descartes a été mis à jour le 2026-03-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire