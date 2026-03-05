Spectacle jeune public Petit papier deviendra grand Descartes
Spectacle jeune public Petit papier deviendra grand Descartes samedi 23 mai 2026.
Spectacle jeune public Petit papier deviendra grand
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 15:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Spectacle interprété par La Compagnie Les chats Pitres.
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 bibliotheque@ville-descartes.fr
English :
Performed by Compagnie Les chats Pitres.
L’événement Spectacle jeune public Petit papier deviendra grand Descartes a été mis à jour le 2026-03-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire