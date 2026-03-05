Spectacle Quand reviendras-tu ? 476 jours dans la vie d’André Goupille

Descartes Indre-et-Loire

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

2026-05-31

Spectacle d’après un texte de François Lebeau, interprété par Hervé Moisan.

Résistant tourangeau, André Goupille est arrêté avec sa famille en 1944 puis déporté en Allemagne. Ce seul en scène fait revivre son histoire à partir de ses souvenirs conservés aux Archives départementales.

Spectacle d’après un texte de François Lebeau et interprété par Hervé Moisan.

Figure bien connue de la Résistance tourangelle, André Goupille participa avec sa famille au réseau de résistance dirigé par l’abbé Pierre Péan. Arrêtés par la Gestapo en février 1944, André, Jeanne et leurs quatre enfants furent déportés en Allemagne avec quatre de leurs proches.

Ce seul en scène théâtralisé retrace son histoire à partir de ses souvenirs conservés aux Archives Départementales.

English :

Based on a text by François Lebeau, performed by Hervé Moisan.

André Goupille, a Touraine Resistance fighter, was arrested with his family in 1944 and deported to Germany. This one-man show brings his story to life, based on his memories preserved in the Archives Départementales.

