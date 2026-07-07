Atelier Carnet de Voyage Oh Croco Val-de-Scie

Informations pratiques

Val-de-Scie

Atelier Carnet de Voyage

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

As-tu déjà créé un carnet de voyage pour garder des souvenirs de tes escapades ? Oh Croco t’initie à cette jolie discipline en t’aidant à créer la couverture de ton prochain carnet au cours de cet atelier !

A partir de 6 ans. .

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

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English : Atelier Carnet de Voyage

L’événement Atelier Carnet de Voyage Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terroir de Caux