Atelier | Carnet d’exploration Rue Kergillouard Ploumagoar

Ploumagoar

Atelier | Carnet d’exploration

Rue Kergillouard BOIS DE KERGRÉ Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

En famille, les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte, fabriquent un carnet d’exploration et le complètent au fil de leurs découvertes. Tataki-zomé, tampons et frottages invitent à observer les œuvres, imprimer des végétaux, créer des motifs et révéler des textures. .

Rue Kergillouard BOIS DE KERGRÉ Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

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English :

L’événement Atelier | Carnet d’exploration Ploumagoar a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol