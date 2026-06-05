Atelier | Carnet d’exploration Rue Kergillouard Ploumagoar
Atelier | Carnet d’exploration Rue Kergillouard Ploumagoar samedi 13 juin 2026.
Ploumagoar
Atelier | Carnet d’exploration
Rue Kergillouard BOIS DE KERGRÉ Ploumagoar Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
En famille, les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte, fabriquent un carnet d’exploration et le complètent au fil de leurs découvertes. Tataki-zomé, tampons et frottages invitent à observer les œuvres, imprimer des végétaux, créer des motifs et révéler des textures. .
Rue Kergillouard BOIS DE KERGRÉ Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10
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English :
L’événement Atelier | Carnet d’exploration Ploumagoar a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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