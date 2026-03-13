Atelier carte animée pour les grands, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Georges Pompidou · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Atelier carte animée pour les grands Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Georges Pompidou Marne
Adultes, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Découverte de l’histoire du livre animé à travers les ouvrages issus de nos réserves et création d’une carte pop-up
Médiathèque Georges Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326269426 https://bm.chalonsenchampagne.fr/mediatheques [{« type »: « phone », « value »: « 0326269426 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bm.chalonsenchampagne.fr/mediatheques/animations »}] La médiathèque Georges Pompidou vous accueille dans un bâtiment moderne, inauguré en 2003, conçu par Paul Chemetov, architecte de renommée internationale.
Son offre documentaire est diversifiée et de qualité pour tous les publics. Accueil du public : prêt, conseils, aide à la recherche. Accès piéton : rue Léon Bourgeois Accès voiture : rue des Martyrs de la Résistance
Biblis en folie 2026
©Réseau des Médiathèques de Châlons-en-Champagne
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