LES BEAUX JOURS, La Comète, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

LES BEAUX JOURS Mercredi 2 septembre, 15h00 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T15:00:00+02:00 – 2026-09-02T15:43:00+02:00

Fin : 2026-09-02T15:00:00+02:00 – 2026-09-02T15:43:00+02:00

CINÉ ACTIVITÉS LE MERCREDI 02 SEPTEMBRE À 15H – SUIVI D’UN ATELIER « FABRIQUE TON PERSONNAGE DU FILM » ET D’UN GOÛTER OFFERT AU BAR DE LA COMÈTE — Mon papa travaille dans une exposition consacrée aux dinosaures mais ce métier l’ennuie profondément. Ce qu’il aime par-dessus-tout, c’est observer la nature changer au fil des saisons. Parfois, il suffit d’une petite graine pour changer les choses ! Grâce à elle, on peut cultiver un potager, mais aussi faire grandir le jardin que l’on porte en soi… À travers un univers entièrement créé à partir d’objets du quotidien, Les Beaux jours invite petits et grands à partager un voyage plein de poésie, d’humour et d’imagination. Un film qui rappelle que les plus belles histoires naissent souvent des choses les plus simples.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1115?showId=4022 »}]

Les beaux jours – CINÉ ACTIVITÉS LE MERCREDI 02 SEPTEMBRE À 15H – SUIVI D’UN ATELIER « FABRIQUE TON PERSONNAGE DU FILM » ET D’UN GOÛTER OFFERT AU BAR DE LA COMÈTE — Mon papa travaille dans une expos…