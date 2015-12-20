Atelier Carte de Noël Salle Richefeu Écommoy

Atelier Carte de Noël

Salle Richefeu Place de la République Écommoy

Atelier Cartes de Noël Artistiques Aquarelle & Broderie, le samedi 20 décembre à 15h à la Micro-Folie d’Ecommoy

Un moment créatif et apaisant pour réaliser une carte pleine de douceur. Une belle façon de mêler tradition et expression artistique en cette période festive.

L’atelier se terminera par une dégustation du traditionnel chocolat chaud de Noël !

Samedi 20 décembre à 15h

Tout public

Salle Richefeu, 1 place de la République à Ecommoy

Gratuit sur inscription par mail à microfolie@ecommoy.fr .

English :

Artistic Christmas Card Workshop: Watercolor & Embroidery, Saturday December 20 at 3pm at Ecommoy Micro-Folie

