Atelier « Cartes de voeux », Médiathèque Gabriela Mistral, Artigues-près-Bordeaux
samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque Gabriela Mistral · Artigues-près-Bordeaux
Informations pratiques
Atelier « Cartes de voeux » Samedi 5 décembre, 10h30 Médiathèque Gabriela Mistral Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T11:30:00+01:00
Fin : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T11:30:00+01:00
Noël approche, ainsi que la fin de l’année, venez réaliser une jolie carte de voeux à la Médiahtèque !!
Médiathèque Gabriela Mistral Allée Bétailhe Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@artigues-pres-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 33 86 90 »}]
Atelier pour réaliser sa carte de voeux.
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