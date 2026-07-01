Coucou bébé lit, Médiathèque Gabriela Mistral, Artigues-près-Bordeaux
mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Gabriela Mistral · Artigues-près-Bordeaux
Informations pratiques
Coucou bébé lit Mercredi 2 décembre, 10h30 Médiathèque Gabriela Mistral Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T10:30:00+01:00 – 2026-12-02T11:00:00+01:00
Fin : 2026-12-02T10:30:00+01:00 – 2026-12-02T11:00:00+01:00
Le petit déjeuner des 0-3 ans !
Assistez à une lecture en famille pour les tout-petits suivie d’un petit déjeuner avec thé, café et petits gâteaux pour les enfants !
Médiathèque Gabriela Mistral Allée Bétailhe Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 33 86 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@artigues-pres-bordeaux.fr »}]
Lecture pour les tout petits lecture lecture tout petits