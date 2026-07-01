Concert « Les Caprices de Marianne », Médiathèque Gabriela Mistral, Artigues-près-Bordeaux

Informations pratiques

Concert « Les Caprices de Marianne » Mercredi 9 décembre, 18h30 Médiathèque Gabriela Mistral Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T18:30:00+01:00 – 2026-12-09T19:30:00+01:00

Fin : 2026-12-09T18:30:00+01:00 – 2026-12-09T19:30:00+01:00

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Médiathèque Gabriela Mistral Allée Bétailhe Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 33 86 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@artigues-pres-bordeaux.fr »}]

Concert – musique classique concert musique classique

cop. Les caprices de Marianne