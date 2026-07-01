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Concert « Les Caprices de Marianne », Médiathèque Gabriela Mistral, Artigues-près-Bordeaux

mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque Gabriela Mistral · Artigues-près-Bordeaux

Concert « Les Caprices de Marianne », Médiathèque Gabriela Mistral, Artigues-près-Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Gabriela Mistral
Adresse
Allée Bétailhe
Ville
33370 Artigues-près-Bordeaux
Département
Gironde

Concert « Les Caprices de Marianne » Mercredi 9 décembre, 18h30 Médiathèque Gabriela Mistral Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T18:30:00+01:00 – 2026-12-09T19:30:00+01:00
Fin : 2026-12-09T18:30:00+01:00 – 2026-12-09T19:30:00+01:00

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Concert – musique classique concert musique classique

cop. Les caprices de Marianne

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